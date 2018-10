ASÍ SE VIVIÓ EL CIERRE DE LAS JRV EN NICARAGUA

Un hombre que no se identificó desalojó a un equipo periodístico de 100%NOTICIAS en Managua

La OEA está presente en el escrutinio de las boletas en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV)

Simpatizantes de Yatama desconocen resultados preliminares y amenazan con tomarse las oficiales estatales en Corn Island.

Sandinistas salen a celebrar en diversos puntos del país pese a que el CSE no ha dado resultados

SIMPATIZANTES DE YATAMA DESCONOCEN RESULTADOS EN CORN ISLAND

SANDINISTAS SALEN A CELEBRAR

A las seis de la tarde se cerraron la mayoría de los 4,309 Centros de Votación (JRV) en todo el país para iniciar el escrutinio que definirá quiénes serán los nuevossegún estipula la Ley Electoral. Durante un sondeo que realizó 100%NOTICIAS en varias JRV en la capital se evidenció la poca asistencia de votantes y gran parte de boletas sin usar. Tanto la Junta Receptora de Votos ubicada en el Colegio Modesto Armijo; en el; en el Experimental México y el Salvador Mendieta lucían los rollos enteros. En la JRV número 01 ubicada en el Instituto Nacional Modesto Armijo en Managua, un grupo de personas las cuales no se quisieron identificar desalojaron de forma ilegal y arbitraria a un equipo televisivo de 100%NOTICIAS. "Sálgase, váyase, no puede grabar", dijo un hombre quien no se identificó.Este hombre sacó a un equipo periodístico de 100%NOTICIAS pese a tener un credencial del CSE En Puerto Cabezas, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) se reportan protestas por supuestas anomalías, según reporta un medio local. https://twitter.com/100noticiasni/status/927334915330502656 En algunos puntos de Nicaragua se encuentra presente la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) observando el conteo de votos en los centros de votación. https://twitter.com/OEA_oficial/status/927336378228264960 Wilfredo Penco, jefe de misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó esta mañana que se publicarían los resultados de los comicios municipales acta por acta. En el Instituto Modesto Armijo el Frente Sandinista ha ganado la mayoría de las 11 JRV escrutadas, según constató 100%NOTICIAS.FSLN gana en juntas escrutadas 1904, 1905 en el Instituto Modesto Armijo.Simpatizantes del partido político indígena de la Costa Caribe de Nicaragua, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, han reaccionado esta noche a los resultados preliminares en donde dan como ganadores al Frente Sandinista y aseguran que los desconocerán los resultados. De acuerdo con el medio local Noticias de Bluefields, simpatizantes del partido han respondido con protestas y han dañado al menos tres vehículos, además han amenazado con tomarse lasCortesía Noticias de Bluefields El gobierno envío esta tarde un grupo de policías antimotines para controlar los disturbios. El diputado indígena por Yatama, Brooklyn Rivera aseguró a 100%NOTICIAS que presuntamente hay una persona herida.Pese a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha dado ningún resultado preliminar, simpatizantes del partido de gobierno FSLN, han salido a celebrar "la victoria" en varios departamentos del país, según reportan los medios locales. Los simpatizantes sandinistas han salido a celebrar en Boaco, Chontales, y Granada. En Managua la Juventud Sandinista se ha apostado en la Plaza Las Victorias. https://twitter.com/100noticiasni/status/927407041315995648 Algunos alcaldes han comenzado a reconocer su derrota, tal y como ocurrió en el municipio de Nandaime, departamento de Granada, donde el candidato a alcalde del Partido Liberal Independiente (PLI) Álvaro Chaperno. "Bueno, no se pudo, lo mejor de esto es que di lo mejor de mi. Les agradezco profundamente a todos los que confiaron y dieron su tiempo por salir a votar en busca de ese cambio... se perdió una buena oportunidad", escribió en su cuenta de Facebook el candidato.