ROS-LEHTINEN TILDA COMICIOS MUNICIPALES DE NICARAGUA COMO "CORRUPTOS"

DIPUTADOS SANDINISTAS VALORAN COMO POSITIVO INFORME DE LA OEA

A tres días de que se celebraran losresultó ganador con la mayoría de las alcaldías en todo el país, la Congresista promotora de la ley Nica Act, Ileana Ros-Lehtinen, los catalogó como corruptos. “Los resultados de las elecciones municipales nicaragüenses no fueron sorprendentes dado que el sistema electoral sigue siendo corrupto y carece transparencia en manos de la dinastía Ortega", dijo la Congresista este miércoles en un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/RosLehtinen/status/928349764848152576 Asimismo indicó que "es extremadamente preocupante que grupos de la sociedad civil local en Nicaragua hayan reportado un alto nivel de abstención, deficiencias en las listas electorales, tinta fácilmente removible,Sobre el informe emitido por la misión de la Organización de Estados Americanos la Congresista indicó que eso "no dice nada nuevo, y agregó que "estas recomendaciones de la OEA son semejantes a las anteriores hechas en elecciones pasadas y está bien documentado que la familia Ortega no ha implementado ninguna reforma". En ese sentido Ros-Lehtinen ha dicho que para incentivar las reformas al sistema electoral en Nicaragua y responsabilizar al gobierno del mandatario Daniel Ortega se debe "aprobar la Ley NICA ACT". "La dinastía Ortega aseguró que estas elecciones municipales no fueran libres, justas ni transparentes. Nicaragua tiene una profunda necesidad de reformas al sistema electoral y una sociedad más abierta para los partidos políticos y la sociedad civil, pero estas reformas necesarias no se llevarán a cabo bajo el mandato de Ortega", finalizó indicando Ros-Lehtinen.En horas de la mañana diputados sandinistas y aliados valoraron como "positivo" el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues según ellos se respetó la "voluntad popular del pueblo". "Lo que presentó la OEA es optimista y reivindicativo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno y los nicaragüenses por presentar una visión democrática. La OEA dice que con todo lo que se ha dicho, la voluntad popular no fue interrumpida", dijo el diputado aliado al FSLN, Wilfredo Navarro durante un homenaje realizado al fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador. En esto coincidió el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro quien indicó que el gobierno ha trabajado en reformas electorales y dijo que "hay que seguir depurando el padrón electoral". Asimismo, el diputado del Frente Sandinista, José Antonio Zepeda, mencionó que la OEA "confirmó" la decisión del pueblo de participar de manera cívica, en paz y tranquilidad. “Aquí lo que se vino a confirmar es que hay una decisión de nuestro pueblo, que, a través de las urnas, obviamente nos ha dado el voto de confianza al Frente Sandinista de seguir transformando Nicaragua como lo hemos venido haciendo”, aseveró Zepeda al medio El 19 Digital.

