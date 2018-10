MÁS DE MIL TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA DE MANAGUA DEMANDAN REAJUSTE SALARIAL

1,200 trabajadores de la Alcaldía de Managua (ALMA) afiliados al sindicato de trabajadores de la comuna han demandado este mañana un reajuste salarial del 30% ya que tienen nueve años de tener los salarios congelados. Además piden unFrancisco Martínez, Secretario General de uno de los sindicatos indicó que no existe voluntad por parte de las"Necesitamos un reajuste que realmente compense el alto costo de la carestía de la vida y (la falta de reajuste) no es porque no existan recursos, sino no existe voluntad", reclamó Martínez, quien indicó que no es cierto que los trabajadores sean los mejores pagados. "Eso es falso. Los conserjes están en salarios mínimos con 4,600 córdobas mensual. Es el salario básico", agregó. https://twitter.com/100noticiasni/status/930856801674940416 Antonio Montoya, secretario de relaciones nacionales e internacionales de Festracoma, aseveró que al no lograr un ajuste salarial la administración de Daysi Torres esperan que con Reyna Rueda al frente cambie la situación.

