CANADÁ PODRÍA DAR ASILO A LOS NICAS AFECTADOS POR SUSPENSIÓN DEL TPS

En la foto el Parlamento de Canadá | Gretty Images

El cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez, ha anunciado que realizará gestiones con autoridades del gobierno de Canadá para lograr que este país otorgue asilo para los nicaragüenses que se vean afectados por la suspensión delMartínez dijo en exclusiva a 100%NOTICIAS que sostendrá una reunión con el gobierno de Canadá a través de un diputado de ese país y agregó que "están abierto a recibir solicitudes de asilo". "Esta esperanza que le llamamos nosotros, no es solo para el nicaragüense, es para los hermanos centroamericanos. El gobierno de Canadá nos ha buscado a los cónsul de Centroamérica para expresarnos que quieren reunirse con nuestras comunicados, tanto los que tienen problemas con el TPS como los que no tienen problemas con el TPS, pero que no tienen arreglados sus documentos", dijo en una entrevista este viernes.Martínez aseguró que la cónsul general de Canadá lo ha citado para adelantarle "un poco lo que se viene el próximo domingo" en la reunión que sostendrán con los diplomáticos.El cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez | 100% NOTICIAS "Se trata de que el primer ministro de Canadá está enviando a un diputado del parlamento de Canadá para que se reúna con los cónsules de C.A. para explicar que Canadá está abierto a recibir solicitudes de asilo, pero se debe hacer de forma ordenada", aseguró. El Gobierno de Donald Trump decidió terminar con elluego de considerar que el país ya no vive en las condiciones por las que fue concedido, además porque tampoco “hubo una solicitud para extenderlo”, de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega para extenderlo. Días después la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, dio lectura a la nota de prensa del Gobierno de Nicaragua indicando que "no han tenido solicitud alguna de hermanos nicaragüenses que hayan llegado a los consulados, que, que hayan escrito a la Cancillería pidiendo una atención, una cooperación, planteando la situación que puedan tener". El Gobierno estima que son 2,500 nicaragüenses los afectados por la suspensión del TPS.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!