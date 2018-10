BYRON JEREZ AMENAZA CON ACUSAR POR "INJURIAS" A UN PERIODISTA NICARAGÜENSE

Por Houston Castillo

JEREZ: "BOLAÑOS ES TRAIDOR"

El diputado de la Alianza por la República (APRE) Byron Jerez, quien fue el exdirector general de Ingresos en tiempos del presidente Arnoldo Alemán amenazó con acusar por el delito de injurias y calumnias al periodista Álvaro Navarro este viernes durante el programa de análisis IV PODER, dirigido por elluego de que lo cuestionara por los comicios presidenciales donde él resultó electo como diputado del parlamento nicaragüense. Pasado la hora y 16 minutos del debate, Jerez se irritó cuando el periodista Navarro ironizó la elección del legislador pese a que el partido por el cual resultó electo "inscribió muertos" y "no saca ni el 1%" en las contiendas electorales. "No te voy a permitir que me digás que nombran a diputados. El día en que vos me lo demostrés (que se nombran los diputados) yo te acepto, pero mientras tanto te puedo acusar por injurias y calumnias", sentenció Jerez visiblemente molesto. Al iniciar el programa Jerez se incomodó con los cuestionamientos que hizo Navarro sobre una investigación periodística realizada por el diario La Prensa en donde se develó que el legislador supuestamente desvió fondos de una donación que era para los afectados por el huracán Mitch para construirse un condominio en Pochomil."Eso (investigación periodística) es totalmente es falso. Yo tengo la prueba y gracias a Dios está viva la persona que terminó mi terraza en Pochomil... y le podés preguntar que te dé copia del cheque de un banco de Panamá de la cuenta de mi padre que yo heredé", espetó Jerez.Además el diputado del APRE aprovechó su intervención en el programa para acusar de traidor y mentiroso al exmandatario nicaragüense Enrique Bolaños Geyer por supuestamente conocer de actos de corrupción durante la presidencia de Arnoldo Alemán y callar ante ellos. "Él (Bolaños) era el jefe anticorrrupción de Aléman y él le contestó a Carlos Fernando Chamorro, (durante una entrevista televisiva) que él estaba claro de la corrupción de ese entonces, pero si hablaba no iba a ser electo. O sea la única forma en que él sería presidente era usando al Partido Liberal y al señor Alemán. Lo aceptó el fin de semana pasado", añadió Jeréz. Asimismo el legislador indicó que Bolaños, otrora aliado político de Alemán fue el responsable de "destruir el liberalismo" al acusar a varios funcionarios de corrupción cuando llegó a la presidencia. "Efectivamente hubo delincuencia abierta por lo menos lo que vimos, desde que se levantaron los juicios fue un montón de señalamientos de checazos, autolotes y un montón de cosas que al final salieron absueltos por un sistema judicial manejado por el FSLN; y ahora lo que más me llama la atención es que hay una aceptación tácita que sí hicieron fiesta del botín del presupuesto de este país. yo creo que eso es lo más triste, Qué pasará por la mente con todos los exfuncionarios del tiempo de Bolaños y Alemán viendo las condiciones que vive un montón de gente de este país", cuestionó Navarro a Jerez. Al finalizar el debate por los actos de corrupción señalados por varios medios nacionales, el diputado indicó que él "nació en cuna de oro" gracias a su padre Rodolfo Jerez quien le dejó una fortuna.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!