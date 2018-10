CANADÁ ASEGURA QUE NO HAY PLAN PARA ASISTIR A AFECTADOS POR TPS

FOTO: Cortesía Marvin Largaespada |

El diputado del Parlamento Nacional de Canadá, Randy Boissonnault ha dislucidado la esperanza para que los nicaragüenses afectados tras la suspensión delpuedan alojarse en su país por medio de gestiones. El cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez indicó esta semana a 100%NOTICIAS de que se reuniría con las autoridades del gobierno de Canadá para lograr que ese país otorgue asilo para los nicaragüenses, no obstante Boissonnault expresó que la única forma en poder ingresar a ese país es por medio de los procedimientos que normalmente la ley establece. "Pueden ingresar al país siguiendo el procedimiento de las Leyes de Canadá. Sí alguien usa una vía ilegal no es seguro que tendrá que quedarse en Canadá. Nuestras estrategias no lo dicen aún. Canadá devolverá a la gente a su origen", explicó a la prensa internacional el legislador. Boissonnault sugirió realizar los trámites correspondientes a los nicaragüenses o ciudadanos que quieran irse a este país. "Es importante saber es que tenemos las informaciones en nuestro sitio web. Canadá tiene un sistema de inmigración abierto pero tenemos leyes", agregó.El Gobierno de Donald Trump decidió terminar con elluego de considerar que el país ya no vive en las condiciones por las que fue concedido, además porque tampoco “hubo una solicitud para extenderlo”, de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega para extenderlo. Días después la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, dio lectura a la nota de prensa del Gobierno de Nicaragua indicando que “no han tenido solicitud alguna de hermanos nicaragüenses que hayan llegado a los consulados, que, que hayan escrito a la Cancillería pidiendo una atención, una cooperación, planteando la situación que puedan tener”. El Gobierno estima que son 2,500 nicaragüenses los afectados por la suspensión del TPS.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!