DIPUTADO PIDE CITAR A JEFE DEL EJÉRCITO PARA QUE EXPLIQUE MUERTES EN LA CRUZ DE RIO GRANDE 

LOS MUERTOS INCLUYEN DOS MENORES DE EDAD

EJÉRCITO DE NICARAGUA DICE QUE MUERTOS SON DELINCUENTES

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional ha indicado este jueves que presentará una carta ante la Primera Secretaria donde cita a comparecer aldel Ejército de Nicaragua,y a la ministra de Defensa es Martha Elena Ruiz Sevilla para que expliquen ante el parlamento nicaragüense la muerte deRodríguez indicó el documento citará al Jefe del Ejército para la próxima semana en base a la Constitución Política del país, y de no ser citado por la Secretaría del Parlamento nicaragüense, "cualquier miembro podrá hacerlo". "Tengo a mi (diputado) suplente pero vine porque es de trascendencia nacional este hecho porque viola los derechos de los nicaragüenses pues aquí no existe la pena de muerte. Si (los muertos) estaban al margen de la ley podía haber sido capturados", indicó el legislador.El enfrentamiento se dio el pasado 12 de noviembre y ocurrió entre los municipios de Paiwas y la Cruz de Río Grande, en la región autónoma del Caribe Sur. El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Paniagua explicó un día después del incidente, que el tiroteobanda delicuencial que “era el terror de los productores de la zona, sobre todo en las comunidades del Gamalote, Bethany, y San Pablo 22, en donde se dedicaban a robar ganado”, sin embargo Lea Valle ha indicado que los menores no pertenecían a ninguna banda criminal y que los niños muertos supuestamente eran sujetos armados contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, pidió este lunes esclarecer la muerte de seis personas perpetradas por el Ejército de Nicaragua en el supuesto enfrentamiento con presuntos integrantes de un grupo “delincuencial”. En Managua 100% NOTICIAS buscó la versión del Ejército de Nicaragua en Managua pero indicaron que no había ninguna persona que pudiera hablar al respecto.

