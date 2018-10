MRS DEMANDA RESOLUCIÓN SOBRE SU PERSONALIDAD JURÍDICA

Este martes varios miembros delse apostaron en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia (CJS) de Nicaragua para demandar la resolución del recurso de amparo que introdujeron en julio de 2008, luego de que elles cancelara la personalidad jurídica como partido político. "Estamos demandando sentencia sobre nuestro caso. Hace nueve años presentamos un recurso de amparo contra el CSE que ilegalmente nos confiscó nuestra personalidad jurídica y la CSJ tenía 45 días para dar respuesta y han sido nueve años de retardación de justicia", dijo Suyen Barahona, nueva presidenta del MRS. En esa ocasión elno llenó el total de las directivas y que no tenía fortaleza como partido político no obstante Barahona ha indicado que "eso fue una arbitrariedad y creían que nos iban a desaparecer y aquí estamos". Barohona indicó que MRS presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que admitió el caso en el año 2013, llamando al Estado de Nicaragua y al MRS aAl respecto el oficialismo se pronunció por medio del diputado Wilfredo Navarro -quien antes era aliado del PLC- para criticar al MRS y aseguró que ese partido no llega ni al 1% en los comicios. "En las encuestas yo no he visto que tengan el respaldo dicen que dicen tener. A veces no llegan ni al 1% y su fortaleza son comparsa como la Comisión de Derechos Humanos", espetó Navarro.

