UNA MADRE ASFIXIA A SU BEBÉ POR NO PODER ALIMENTARLA

4:31 a.m.

Con información de La Crónica

Este fin de semana se dio a conocer un trágico suceso en la localidad de Florencio, al sur de Argentina. El lamentable hecho fue que una joven de 26 años decidió asfixiar a su bebé de dos años con un almohada luego de tener un arranque severo de desesperación e ira. Vecinos de la zona se percataron del terrible suceso al percatarse de que esta joven quería arrojar eldecidieron atraparla y cuestionar los motivos por los que había cometido dicho crimen, a lo que ella mencionó que no tenía dinero para darle de comer. En cuestión de minutos, los vecinos llamaron a las autoridades de la zona y llegaron para detener a esta joven. Las versiones oficiales apuntan que la homicida le colocó una almohada grande sobre la cabeza del infante de tal manera que la pequeña no pudiera escaparse de un rápida muerte por asfixia. Los voceros jurídicos de Quilmes informaron a los medios locales que la pequeña víctima fue identificada como Melina de dos años. Por otra parte también se identificó el nombre de la acusada llamada Karina quién aseguró a las autoridades que no tenía otra opción para su bebé y decidió cometer este terrible acto. Según los vecinos vieron actuar a la muchacha de manera muy rara además de notar una gran manta en sus brazos, sin embargo, sus vecinos se asustaron al ver colgar los brazos de la pequeña además de que esta joven se dirigía aA raíz de esto, los consternados pobladores decidieron salir de sus casas y acorralaron a Karina, quien dejó caer esta frazada y mostrarle a todos el horrendo hecho. Autoridades policiales de la Jefatura Distrital de Florencio Varela y de la Jefatura Departamental de Quilmes se encargaron de supervisar los procedimientos, se espera que en las próximas horas se conozca su situación jurídica en la que podrá enfrentar de 20 a 40 años de prisión.