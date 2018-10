JUEZ ENVÍA A PRISIÓN PREVENTIVA A PRESUNTO ABUSADOR DE NIÑO

Este jueves el juez IV Distrito Penal Especializado en Violencia de la capital, Harold Leal envió a prisión preventiva a William Martínez Cajina, acusado del delito abuso sexual en perjuicio de un niño de seis años que estudiaba en el colegio evangélico Mi Redentor, de Managua. Durante la audiencia preliminar la madre del pequeño pidió justicia pues según ella su niño ha mostrado"Que se haga justicia con mi menor hijo a quien se le vulneró sus derechos; fue expuesta su integridad, su estados emocionales son inconstantes y no es el mismo niño que yo como mamá me relacionaba", dijo en medio de lagrimas la madre.El Ministerio Público aseguró que el hombre supuestamente intimidó al menor cuando se dirigía al baño y "le dijo que andaba mal puesta la camisa, por lo que el acusado -dice la víctima- que le jaló su pene y también le colocó sal en el mismo y le dijo que no llorara porque le dijo que lo iba a robar". La defensa del acusado por su parte indicó que las pruebas de la fiscalía contenía errores y lo catalogó como "un machote". "Este fue un machote de parte del especialista ya que el niño no tiene vagina como refieren", indicó. Los hechos se dieron el 6 de Noviembre de este año a eso de las dos de la tarde cuando el niño fue al baño del colegio Mi Redentor. El juicio contra el supuesto abusador se realizará el 19 de enero del año 2018.

