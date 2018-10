03, Diciembre, 2017 03, Diciembre, 2017 10:09 a.m. 10:09 a.m.

ERNESTO JEREZ NARRADOR DE ESPN EN NICARAGUA

Ya está en Nicaragua el famoso narrador deportivo Ernesto Jerez, quien es un locutor, comentarista deportivo y Voz oficial de las Grandes Ligas de Béisbol por ESPN Deportes. Jerez, famoso por su grito ‪”Y no, no, no, no, no, no. Díganle que no a esa pelota”, estará presente en el desafío que protagonizarán los Indios del Bóer y los Gigantes de Rivas el próximo martes, en el Nuevo Estadio Dennis Martínez. A través de un Facebook Live, el comentarista dijo “Venimos a conocer Nicaragua, venimos a conocer la Casa del Juego Perfecto, Dennis Martínez, que bonito como te recibe la gente, siempre pendiente de uno” https://www.facebook.com/EstadioNic/videos/162188791195861/ Jerez aseguró sentir el calor de parte de los nicaragüenses, que lo hace sentir como en casa. El comentarista comentó que se reunirá con el ex lanzador abridor en las Grandes Ligas de Béisbol, Denis Martínez, así como con Cheslor Jesly Cuthbert, quien tiene una excelente oportunidad con los Reales de Kansa City, apuntó. 100%NOTICIAS