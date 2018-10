ABOGADOS DENUNCIAN SUPUESTAS IRREGULARIDADES

En else reunieron profesionales del derecho para denunciar una serie deque supuestamente ocurren en elLos abogados demandan el derecho al trabajo porque, terminó este año 2017 y no se solucionaron los problemas de, falta de acceso a la información pública y, señalaron. “Nosotros también tenemos derecho al trabajo, sentimos que el Gobierno, que el Estado, que las instituciones estatales nos están limitando nuestro ejercicio profesional, nuestro ejercicio como personas, y a la misma vez están limitando a los ciudadanos que vienen a nosotros a solicitar ese servicio de defender sus derechos”, dijo Juberth Flores, directivo del Colegio de Abogados.Asimismo, Marvin Mora, abogado de la Asociación de Abogados de Rivas, señaló que el Sistema Judicial de este departamento existen diversas anomalías. “La justicia está en decadencia, nuestra lucha no es política, es una lucha de dignidad y de derecho al trabajo constitucional que nosotros tenemos como abogados nicaragüenses (…) Te citan a una hora, a las 8 o 9 de la mañana y son las 5 de la tarde y vos no has pasado a audiencia, eso limita el derecho a la defensa, limita el derecho de los ciudadanos”, denunció Mora. Los abogados hacen un llamado a otros profesionales del derecho a hacer conciencia y unirse para “formar un solo cuerpo fluido, amalgamado para enfrentar a las instituciones que están deteniendo y limitando sus derechos”, agregó el directivo del Colegio de Abogados.

