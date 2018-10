BANCADA DEL PLC SE OPONE A COMPRA DE BUQUES PARA EL EJÉRCITO

Los 14 diputados de la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opondrán al préstamo de 9.8 millones de dólares enviado con carácter de urgencia por la Presidencia de la Republica para ser utilizados para comprar dos buques destinados a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

Los diputados del PLC, no aprobarán ni un solo centavo para el Ejército de Nicaragua, mientras el alto mando militar no explique la muerte de dos menores de edad que fallecieron en la Cruz de Río Grande en un supuesto enfrentamiento entre las fuerzas armadas y un grupo delincuencial. “Nosotros nos reunimos como bancada y estamos viendo que las dos unidades son necesarias, sin embargo creemos que así es como se debe acceder a esas unidades. Queremos que el Ejército sea transparente y que nos diga también lo que tiene que decirle al pueblo de Nicaragua. Estamos hablando del asesino de los dos niños en la Cruz de Río Grande y mientras eso no se aclare, nuestro voto no estará para aprobar nada al Ejército", explicó Maximino Rodríguez, diputado liberal.Al respecto el diputado del Partido Conservador, Alfredo César aseguró que los medios son "necesarios" tanto para patrullar las costas del país, "por razones del narcotráfico" pero también para defender la "soberanía porque Colombia mantiene unaWilfredo Navarro, aliado del FSLN, arremetió contra los legisladores liberales y los acusó de queres hacer campaña política. "Está claramente demostrado que no hay nada más qué decir", agregó. El Ejecutivo explicó que dentro del proceso de modernización se requiere dotar a la Fuerza Naval de los medios navales que permitan una mayor y mejor protección y vigilancia de los espacios marítimos nacionales. La capacidad de cada buque, es de 12 a 24 tripulantes, y cada uno cuesta 4,9 millones de dólares y por ser “trámite de urgencia” esto evita que se consulte al mando del Ejército y al Hacienda sobre la necesidad de estos buques.