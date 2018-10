KILOMÉTRICAS FILAS EN PREMATRÍCULAS DE LA UNAN-MANAGUA

Bachilleres de todas partes de Nicaragua fueron parte de la kilométrica fila que año tras año se forma en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), para el proceso de prematrícula para el ingreso académico 2018.

Este jueves, los estudiantes llegaron muy temprano al recinto universitario “Rubén Darío”, enpara optar a uno de los 9 mil 140 cupos que ofrece la Universidad. Los requisitos para lason: certificados de notas de cuarto y quinto año para los bachilleres; notas de cuarto, quinto y sexto año para los maestros y técnicos; dos fotos tamaño carnet, cédula de identidad y el arancel correspondiente. Si el estudiante procede de colegio público, el costo de laes de C$ 320.00, de colegio privado, C$ 630.00; nicaragüense graduado en el exterior, C$ 750.00 y aspirantes de nacionalidad extranjera C$ 1,000.00; los que aspiran a curso de profesionalización, C$ 110.00.

Mientras tanto, los cupos por facultad están distribuidos en: Educación e Idiomas, 1 mil 490; Ciencias e Ingeniería, 1 mil; Ciencias Económicas, 900; Humanidades y Ciencias Jurídicas, 620; Ciencias Médicas, 390; FAREM Estelí, 1, mil 300; FAREM Matagalpa, 915; FAREM Chontales, 1 mil 50; FAREM Carazo, 990 y Politécnico de la Salud (POLISAL), 505.

Los bachilleres deberán presentarse a realizar elel 21 de enero y quienes hayan inscrito carreras sin examen solamente tendrán que esperar los resultados el 31 de enero.

Las prematrículas ordinarias cierran el 15 de diciembre, quienes no puedan hacerlo durante este periodo pueden inscribirse el 10 y 11 de enero en periodo extraordinario con un 20% de recargo en el arancel establecido.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!