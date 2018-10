DIPUTADOS SE VAN DE VACACIONES ESTE VIERNES Y REGRESAN HASTA ENERO

8:50 a.m.

Este 15 de diciembre, los 91 diputados que conforman la Asamblea Nacional salieron oficialmente de vacaciones y regresaran a legislar el próximo 10 de enero.

En el cierre legislativo se realizó un acto cultural en las instalaciones del parlamento, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), posteriormente el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras dio unas palabras de agradecimiento.

"Hemos logrado culminar 25 leyes que han venido a fortalecer el marco regulatorio del país y jurídico y 16 decretos económicos", destacó Porras, quien indicó que los decretos representaron al país 934 millones de dólares. Porras indicó que pese a la "ideología" que hay en el parlamento se logró un consenso al momento de aprobar las leyes.

Este año los legisladores aprobaron 25 leyes. Los diputados regresaran a sus labores el 10 de enero del año 2018.

UN AÑO DE REFORMAS

POLÉMICA POR STIKERS DE RODAMIENTO

Este año también se reformaron varias leyes. En junio la Junta Directiva de laremitió a la Comisión de Justicia un combo dedeque incrementaron laspara quienes cometan delitos de parricidio,, violación y asesinato. Las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor; 13 en contra y una abstención. El delito de asesinato incrementó de 20 a 25; anteriormente era de 15 a 20 años de prisión. El nuevo código elimina la pena máxima de 30 años. Laa menores de 14 años podría pasar de 20 a 25 años de prisión. Antes lo contemplado era de 12 a 15 años. Datos :Asamblea Nacional | Infografía: Carlos Ortiz Losse mostraronpor la propuesta depresentados por el ejecutivo pues creen que losno serán visibilizados. Lasexpresan que no se están haciendo campañas para evitar la, y no se está aplicando laen un 100%.Este año el parlamento nicaragüense también se vio envuelto en una polémica por un borrador de; desde las motocicletas, hasta los camiones; sin embargo ante la ola de críticas de la población, laen una conferencia de prensa donde solo estaban medios oficialistas, aseguró que la noticia era falsa. "Hasta el momento no queremos adelantarnos a los hechos, pero se mantienen las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió", dijo Dixon. Días después el jefe de la(PLC), Miguel Rosales afirmó a 100%NOTICIAS que en una reunión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, las autoridades de este poder del estado le habían informado que por orden del Ejecutivo se introduciría unaen la que se incrementaría el

