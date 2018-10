REALIZAN SERIAS ACUSACIONES CONTRA MARÍA FERNANDA FLORES

Lee también: MARÍA FERNANDA FLORES PODRÍA POSTULARSE COMO PRESIDENTA DEL PLC

Los diputados y ex correligionarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC),, realizaron serias acusaciones en contra de la diputada. Según ambos legisladores,para que le den dinero para su campaña por la presidencia del PLC a cambio de no aprobar unaJerez y Navarro, afirmaron estas acusaciones basándose en llamadas hechas por empresarios privados que según ellos no aguantan el“Yo presento esta ley, pero después te la quito, pero tenés que ayudarme a mi campaña a lo interno para presidenta del PLC, o mi campaña que yo voy a ser la candidata a la presidencia por el partido”, contó Navarro, lo que supuestamente Flores dice a los empresarios privados.“Pero que ya le digan que venga el chantaje y digan `si no me dan ayuda entonces yo voy a meter en la Asamblea Nacional una ley que regule la venta de estas cosas´”, comentó Jerez.buscó la versión de la diputadaquien negó las acusaciones. “Yo no me voy a poner al dime que te diré con personas de esa categoría, de esos niveles porque mi trabajo se refleja y se demuestra en otras partes. Yo invito a que pregunten a cualquier empresario, no tengo ni idea quiénes son los representantes o los dueños de esas bebidas energizantes, yo lo que puedo decir es que la ley es una excelente ley”, aseguró Flores. La semana pasada, el diputado Léster Villareal de la bancada

