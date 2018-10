POLÍTICOS REACCIONAN SOBRE SANCIONES A ROBERTO RIVAS

7:28 a.m.

Lee más: ROBERTO RIVAS EN LISTA DE SANCIONES DE LEY MAGNITSKY

Elreaccionó al anuncio que hizo este jueves el Departamento del Tesoro, donde, Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) bajo lapor estar involucrado en casos de corrupción y violación de Derechos Humanos. En un documento publicado en su cuenta de Twitter, el Departamento del Tesoro dice que Rivas “”., presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) consideró que “nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario”. Dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debe mostrar todas las pruebas que señalan a Rivas. Alemán agregó que él personalmente no le conoce aviones privados a Rivas, y que desconoce si sea enriquecido ilícitamente. Pero considera que el estado debe investigarlo.Por su parte,, diputado del Frente Sandinista declaró que "agarrar a Roberto de violador de los Derechos Humanos es lo más halado de los cabellos, Roberto es incapaz de causarle daño a nadie, de causar alguna herida, mucho menos de matar. Los Estados Unidos vayan a sancionar a sus aliados en otras partes del mundo que están cometiendo hasta genocidios”. Mientras tanto,, presidente del Partido Conservador, expresó que las acusaciones a Rivas, afecta la imagen país, “está la gobernabilidad, porque se violan los derechos humanos, porque hay corrupción y una serie de cosas, eso lo único que hace es dañar. ¿Qué inversionista va a querer invertir en un país que está así? Debemos de pasar ya a las acciones, las palabras ya no tienen credibilidad”. Laotorga al presidente de Estados Unidos,, el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas y congelar activos y pasivos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!