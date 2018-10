EXPRESIDENTE FUJIMORI PIDE PERDÓN POR HABER "DEFRAUDADO" A SUS COMPATRIOTAS

9:08 a.m.

El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, pidió perdón este martes por los actos durante su gobierno en Perú, dos días después de recibir un polémico indulto del actual presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. Desde la cama de un hospital en cuidados intensivos de una clínica en Lima, el ex presidente condenado por crímenes de lesa humanidad, grabó un mensaje en el que también agradece al actual mandatario de Perú."Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", manifestó. El médico que atiende a Fujimori indicó que presentó este martes "una evaluación más favorable" y por ese motivo fue trasladado a una zona de menor riesgo. El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, ha desatado una nueva tormenta política contra Kuckzynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso al recibir apoyo de una parte del fujimorismo.Kuczynski justificó el lunes el indulto, que ha polarizado al país y desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que este muera en prisión.