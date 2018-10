PRESIDENTE DE FEDERACIÓN DE LUCHA ROMPE EL SILENCIO Y SE DEFIENDE

Ardeshir Asgari presidente de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila), rompió el silencio y se defiende de las acusaciones que hicieron algunos atletas de lucha olímpica, quienes piden su destitución y una auditoría de los fondos que anualmente recibe la institución que éste dirige. En conversación vía telefónica con 100% Noticias aseguró que los atletas están siendo dirigidos por alguien y que mañana daría declaraciones al respecto. “Ni un entrenador, ni uno de la junta directiva de la Federación anda con ellos… Unos que ni lucharon en los Juegos Centroamericanos y otro fue el único chavalo que no ganó medalla, pero mañana vamos a llevar todos los miembros de la Federación, miembros de la junta directiva, van a llegar autoridades del gobierno, van a llegar los entrenadores”, dijo Asgari. “Estos chavalos están dirigidos por alguien, ni son palabras de ellos. Creemos en un 100% que alguien está detrás dirigiendo a estos chavalos o pagándoles a ellos para que hagan esto”, agregó.En conferencia de prensa, este martes los atletas dijeron que el presidente de Fenila no rinde cuentas de los fondos (6 millones de córdobas) que le otorgaron del presupuesto anual que recibe la institución que dirige; además piden una auditoría. Ardeshir prometió 50 mil córdobas a los atletas ganadores de medalla de oro en los recientes Juegos Centroamericanos; y un millón de córdobas al equipo femenino, entregando cheques que no tenían fondos. “El problema no es un cheque, como lo quieren minimizar. Para Asgari la Federación de Lucha es una cuenta bancaria personal que como bien se refleja en el cheque desde luego no existe segregación de funciones que demuestren el buen uso de fondos”, dijo la atleta Judith Sierra. Los luchadores que acompañaron a Sierra durante la conferencia son: Luis Calderón, Félix Trujillo, Santiago Hernández, José González, Geraldina Jiménez, Hetzel Alguera, Wilmer Martínez y Juana Rojas.

