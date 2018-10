NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO ARRANCA ESTE 11 DE ENERO

El jueves 11 de enero arrancará la negociación del salario mínimo con la instalación de la mesa de discusión. Los sindicatos sandinistas y liberales coinciden en que el incremento salarial debe ser mayor a un dígito, tomando en cuenta variables como el crecimiento económico, inflación e incremento de la canasta básica. Los sindicatos sandinistas y liberales tomaran como piso para la negociación al salario mínimo 2018, un incremento del 10% que debe fijarse por el crecimiento económico del país, inflación e incremento del salario mínimo. “Si nos da 10, crecimiento más inflación eso no es negociable, eso ya los trabajadores lo tienen por derecho. Lo que vamos buscando es un porcentaje superior a ese”, declaró Luis Barbosa, Dirigente sindical de la CST-JBE. “La canasta básica superó los 13 mil córdobas, entonces nosotros creemos que por justicia debe considerarse ya no eso de un dígito”, dijo José Espinoza Navas, Secretario General de la Confederación de Unificación Sindical (CUS). El presidente de Conimipyme, Leonardo Torres, considera que es necesario integrar a las variables de cálculos, la productividad de los trabajadores. “El tema productivo es un tema que hay que revisarlo, no solamente hablar de la canasta básica, no sólo de la inflación, sino el índice de crecimiento del sector empresarial”, señaló Torres. El incremento al salario mínimo de este año, debe aplicarse a partir del primero de marzo.

