RENUNCIA DE ROBERTO RIVAS ES INMINENTE

Sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan: Expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno Obtenido, ejercido, defendido, promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas, tales como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas. Haya actuado como un agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con los actos descritos en el párrafo 1. Es un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es cómplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras. Ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad descrita en el párrafo 3.

El Magistrado Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral podría renunciar en los próximos días. Algunas fuentes consultadas indican que su renuncia es inminente y quien ya prácticamente asumió la dirección del Consejo Supremo Electoral, es Lumberto Campbell, actual vicepresidente de ese poder del Estado. Este jueves Rivas fue el gran ausente durante la juramentación de las autoridades electas del Departamento de Managua. Rivas tiene encima las sanciones que impuso Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnisky, que persigue a extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos le canceló su visa y activos en instituciones bancarias. Según el capítulo segundo de “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos”, el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia creíble:Primeramente para el acto de juramentación no se permitió la entrada a medios de comunicación independientes y por la presión de los mismos se autorizó el acceso a una actividad de carácter público y en un parque público. Al finalizar la ceremonia, Campbell salió rápidamente del lugar y no dio declaraciones. Los concejales y autoridades de oposición ven como una señal positiva que Roberto Rivas no los haya juramentado; por otro lado, los concejales y alcaldes sandinistas señalan que este es un asunto que compete al Poder Electoral. Fotografías de la juramentación:

