BALANZA DE PAGOS REGISTRA DÉFICIT DE U$252.5 MILLONES

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó este jueves, las estadísticas de la Balanza de Pagos, correspondientes al tercer trimestre del año 2017. En el tercer trimestre del 2017, la cuenta corriente de la Balanza de Pagos registró un déficit de 252.5 millones de dólares, superior en 12.3 millones de dólares al registrado en el mismo trimestre del año anterior (US$240.2 millones en 2016). El resultado de la cuenta corriente se explicó principalmente por el saldo negativo del balance de bienes (-US$716.1 millones), valor que fue mayor en comparación a lo observado en el tercer trimestre de 2016 (-US$613.4 millones).Por su parte, el balance de servicios totalizó 119.2 millones de dólares y superó en 61.5 millones al balance observado en igual período de 2016, como resultado de los ingresos generados por turismo, principalmente. En el balance de bienes del trimestre, las exportaciones totales (mercancías, zona franca y bienes adquiridos en puertos) reflejaron una contracción de 61.8 millones de dólares respecto a lo exportado en el tercer trimestre de 2016, el cual fue determinado por una reducción en las exportaciones de mercancías (-US$ 72.8 millones) que no se compensó con el aumento en las exportaciones de Zona Franca (US$ 9.6 millones). El ingreso primario (renta) reflejó un déficit de 91.2 millones de dólares en el tercer trimestre, asociado principalmente a mayores pagos de intereses de deuda externa. Sin embargo, el ingreso secundario mostró un superávit de 435.6 millones de dólares, resultado básicamente del incremento de 13.6 por ciento de los flujos de remesas familiares con relación al tercer trimestre 2016. Finalmente, la cuenta de capital totalizó 27.7 millones de dólares en el tercer trimestre, los cuales se originaron principalmente por transferencias netas de capital recibidas por el gobierno general y empresas públicas. Por su parte, la cuenta financiera registró un endeudamiento neto por 150.2 millones de dólares