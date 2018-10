PASTOR DE IGLESIA HOSSANA ADMITE QUE TIENE CÁNCER TERMINAL

Conmovidos se encuentran los miembros de laluego de que su líder, el pastor David Spencer, revelara a través de un video de que padece de cáncer de páncreas en etapa terminal y que los médicos le han diagnosticado, como máximo,Spencer, quien aparece al lado de su esposa Bonnie se muestra sosegado anunciando la noticia e indica que pese a que los médicos le ofrecieron quimioterapias para luchar contra el cáncer, él se rehusó a tomar el proceso que conlleva. “Me siento tan feliz de estar aquí con Bonnie y poder anunciarles que los doctores me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Me dan de tres a seis meses de vida y me ofrecen varias cosas, pero la biblia dice que hay una enfermedad que es la muerte..para disciplinarnos", reveló el religioso. El pastor agregó que sus días están contados. "Hace como tres meses yo oré y le dije al Señor: "Yo quiero vivir todos los días que tu tienes para mí. Ni un día más ni un día menos"", sentenció Spencer, quien luego anunció que arribará al país este 10 de enero.

SPENCER: "NO ESTOY ORANDO PARA QUE DIOS ME SANE"

De igual forma Spencer indicó que no está orando para que Dios lo sane, y solo le pidió terminar un libro "y la cumbre" y después de eso "estoy listo si Dios me llame". “Todos estamos de acuerdo. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y yo no estoy orando para que Dios me sane, estoy orando para que se cumplan los días y yo pueda terminar el libro hasta donde pueda y también las cumbres, y entonces después de eso estoy listo si él (Dios) me llama”, dijo Spencer. El religioso ha sido un prominente guía en Nicaragua y ha fundado la iglesiaDe acuerdo con el sitio web de la iglesia, ésta nació el 17 de marzo de 1996, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Actualmente la sede principal en Managua está bajo la dirección de los Pastores Arsenio y Betzabé Herrera. Cortesia: