09, Enero, 2018 09, Enero, 2018 2:29 a.m. 2:29 a.m.

MADURO ACUSA A CUATRO IMPORTANTES AGENCIAS DE NOTICIAS DE HACER "CAMPAÑA" CONTRA VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy a cuatro agencias internacionales de noticias, entre ellas la española EFE, de hacer "campaña" contra el país y contra su Gobierno. "La ofensiva mundial contra Venezuela a través de los medios arrancó ya, todos los días noticias negativas. El año pasado metieron 3.800 noticias negativas", dijo el líder chavista durante un acto con médicos comunitarios en Caracas, que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. El gobernante venezolano aseguró que Reuters del Reino Unido, Associated Press (AP) de Estados Unidos, la francesa Agence France-Presse (AFP) y la Agencia Efe de España "encabezan la campaña mundial contra Venezuela". "Todos los días plomo, plomo, plomo a nivel mundial. (Difunden) Las 3.800 noticias de campaña diaria por televisión, todos los días, en el mundo (...) porque quieren el petróleo, quieren nuestras riquezas, quieren acabar con la Revolución Bolivariana que es ejemplo de dignidad antineoliberal", dijo, de acuerdo a lo reseñado por Efe. El mandatario criticó asimismo que estas agencias no dicen cosas positivas sobre Venezuela y citó como ejemplo los alcances de los programas sociales implementados por el chavismo, en el poder desde 1999. Reiteró que Venezuela, país sumido en una profunda crisis económica, no atraviesa una "crisis humanitaria" como alega la oposición para pedir al Ejecutivo que permita el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.