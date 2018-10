WILFREDO NAVARRO ACUSA AL MRS DE "´PIÑATEROS" Y ARREMETE CONTRA COSTA RICA

"Si quieren quedar bien con los gringos haciendo cualquier barbaridad, pues ese es problema de los ticos", aseveró el segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, e indicó que Nicaragua no ha iniciado una investigación contra Rivas pues "no existe ninguna queja" contra el funcionario.

"Nosotros no tenemos ninguna causa contra él (Roberto Rivas), ni queja, en los Tribunales. No hay denuncias. Todo es a la bulla", agregó, y acusó al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) de ser los primeros en juzgar a Rivas y los señaló de "piñateros".

La Fiscalía General de Costa Rica abrió una causa judicial contra el magistrado electoral este martes en donde se investigarán los bienes que posee en esa nación. El caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito.

Estados Unidos acusa a Rivas de acumular “una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate”, y además lo señala de ser el artífice de “perpetrar fraudes electorales”, en base a múltiples investigaciones periodísticas en donde se señala al magistrado de varios delitos.

Estados Unidos acusa a Rivas de acumular "una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate", y además lo señala de ser el artífice de "perpetrar fraudes electorales", en base a múltiples investigaciones periodísticas en donde se señala al magistrado de varios delitos.

Según un sondeo realizado por los principales medios de comunicación en Nicaragua y Costa Rica, el magistrado Roberto Rivas es el presidente de una sociedad anónima en ese país, según informó el diario La Nación en el 2009. El diario tico también indicó que el magistrado Rivas era dueño de cuatro casas en el condominio de lujo Villa Real, en Santa Ana. "Las cuatro residencias medían 2.441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3.514 metros cuadrados", detalla la investigación de La Nación.

En Nicaragua un amplio perfil escrito por el periodista Octavio Enríquez para la revista Magazine, del diario La Prensa aseguró que la casa del magistrado en Costa Rica es lujisísima. "Para entrar a ese mundillo especial en que vive hicimos un recorrido con la empresa de bienes raíces (…) El frontal de la mansión del nicaragüense tiene cuatro columnas, un estilo británico de épocas idas combinada con algo moderno. Se ven cuatro vehículos de lujo aparcados enfrente porque en la cochera no alcanzan todos. Blancas las columnas y blanco hueso el resto de aquel frontal lleno de ventanas", describe Enríquez.

VEHÍCULOS MERCEDES BENZ Y BMW

Pero el magistrado Rivas —que según el Tesoro de EEUU devenga un salario de $ 60,000 por año— no solo le da para adquirir mansiones en Costa Rica, sino vehículos Mercedes Benz y BMW y hasta Jets. En el 2009 un reporte de La Nación indicó que Rivas Reyes, y su familia, se movilizaban en Costa Rica en vehículos exonerados, con placas diplomáticas asignadas a la embajada de Nicaragua, a pesar de que la ley no lo permite.

¿JETS?

MANSIÓN EN SAN JUAN DEL SUR

Dos años después el magistrado se volvió a ver envuelto en un escándalo. El diario La Prensa reveló que el magistrado invirtió unos 2.3 millones de dólares en la compra de dos aviones, entre 2008 y 2009. La información la confirmó a ese diario, Alejandro Salazar, gerente general de Atlantic Aviation Group Inc. (AAG). Según documentos en poder de LA PRENSA, el costo de uno de los jets tuvo un costo de 1,209,000 dólares, mientras el otro costó 1,100,000 dólares.

MANSIÓN EN SAN JUAN DEL SUR

Ese mismo año, en el 2011, el periódico El Nuevo Diario develó que Rivas adquirió una lujosa mansión de verano en 715 mil dólares. El rotativo explicó que la mansión del magistrado fue ofrecida como Casa Alma, y fue diseñada por la arquitecta Marta Sensidoni, con amplia experiencia en proyectos de renombre en Miami, Hong Kong, París, New York, California, Atlanta y América Latina.

En una entrevista brindada a los medios de prensa el 20 de agosto del 2011, los periodistas cuestionaron al magistrado Roberto Rivas sobre la compra de aviones y las mansiones en Nicaragua y Costa Rica, lo que molestó al funcionario. "No podemos guiarnos por lo que dicen algunos medios de comunicación que ustedes saben bien perfectamente a qué y cuál ha sido su posición sobre mi persona", indicó molesto Rivas y añadió que es un funcionario público para asuntos públicos y no privados. "No voy a referirme a ninguna publicación que no se ajusta a la verdad", finalizó el magistrado acusado de corrupción cuando se le consultó sobre la compra de los aviones.