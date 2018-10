CANCELAN CUENTAS Y DEVUELVEN DINERO A ROBERTO RIVAS

3:36 a.m.

Lee también: COSTA RICA INVESTIGA PROPIEDADES DE ROBERTO RIVAS

Al magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), se le cancelarían sus cuentas bancarias y le devolverían el dinero de estas, como procedimiento del sistema financiero del país debido a la sanción del gobierno de Estados Unidos, según informó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.Debido a que no existe en el país un proceso judicial contra Rivas, en el que a las instituciones financieras se les ordene congelar los activos, los bancos realizan un proceso distinto. “Hasta donde funciona el sistema (financiero) a la persona se le cancela la cuenta y se le entregan sus recursos. Cuando hay una acusación judicial efectivamente te hacen este tipo de congelamientos, se pide dentro del proceso judicial. La Fiscalía solicita que se congelen las cuentas para poder revisar esto. En este caso del señor Rivas es distinto el proceso, lo que aparece es en una lista”, explicó Aguerri.El representante del sector privado agregó que desconoce si a la esposa e hijos del sancionado también se le cancelarían sus cuentas bancarias, pues ellos no son parte de la lista de sancionados de la Ley Global Magnitsky. El viernes pasado, durante el programa “IV Poder” el presidente del Cosep, dijo que Rivas debe renunciar a su cargo, “yo creo que efectivamente le conviene no solo al Consejo (Supremo Electoral), sino al país que el magistrado Rivas renuncie”. Roberto Rivas fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo el marco de la Ley Global Magnitsky, por corrupción y violación de derechos humanos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!