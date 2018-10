EDWIN CASTRO SE HACE EL DESENTENDIDO SOBRE SANCIÓN DE EEUU A RIVAS

3:30 a.m.

Las declaraciones del diputado se dan dos días después de que el gobierno de Costa Rica iniciara una investigación contra el magistrado Roberto Rivas, para investigar el fondo de cómo obtuvo los bienes en ese país. En medio de un silencio en Nicaragua, Costa Rica ha dado el primer paso. La investigación se relaciona con un aparente delito de legitimación de capitales. https://twitter.com/100noticiasni/status/951840762446086144 https://twitter.com/100noticiasni/status/951840762446086144

“Se abrió de oficio la causa. El caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito. Esta etapa es de carácter privado, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la Fiscalía costarricense. ¿Cuántas propiedades posee el magistrado Roberto Rivas?

El diputado y jefe de bancada sandinista, Edwin Castro se hizo el desentendido este jueves con las preguntas relacionadas a la aplicación de laal magistrado electoral Roberto Rivas. -¿Qué va a pasar con el presidente del CSE que fue sancionado por EEUU?, preguntaron los periodistas. -"¿Cuándo? ¿Qué es eso, no conozco eso. Eso no es legislativo, no sé", respondió Castro, pese a que el Parlamento nicaragüense reeligió al presidente del CSE con 63 votos de los diputados sandinistas.