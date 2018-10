ARCE: ¿CUÁLES SON LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y VIOLACIÓN DE DDHH POR LO QUE ACUSARON A ROBERTO RIVAS?

Este viernes el Asesor del presidente para asuntos económicos Bayardo Arce respondió a la sanción impuesta al magistrado Roberto Rivas por el Tesoro de Estados Unidos y la catalogó como "otro arrebato imperial" pues ellos "deciden que hay unas 13 personas en el mundo de que son corruptos y violadores de derechos humanos".

"¿Quién de ustedes me puede decir cuáles son los actos de corrupción y violación de los derechos humanos por lo que acusaron a Roberto Rivas?", preguntó Arce.

Según el documento oficial de Estados Unidos, el presidente del tribunal electoral en Nicaragua acumula “una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate” y además lo señala de ser el artífice de “perpetrar fraudes electorales”, esto en base a múltiples investigaciones periodísticas las cuales Arce dice desconocer.

"Ustedes (periodistas) dicen que hay fraudes electorales. La OEA (Organización de Estados Americanos) no dice eso", respondió Arce cuando se le presguntó sobre la acusación del Tesoro de EEUU y aseguró "no tener la menor idea" sobre la decisión que tomará el gobierno sobre Rivas. "No tengo la menor idea, no soy el gobierno. soy asesor del presidente en temas económicos", agregó.

La sanción de Rivas ha abierto muchas especulaciones sobre su posible dimisión. Algunas fuentes consultadas indican que su renuncia es inminente y quien ya prácticamente asumió la dirección del Consejo Supremo Electoral, es Lumberto Campbell, actual vicepresidente de ese poder del Estado.

Arce considera que será decisión del magistrado o de los diputados si Rivas continuará, algo que no respondió este jueves el jefe de bancada del Frente Sandinista Edwin Castro al ser consultado por 100% NOTICIAS. "¿Qué es eso, no conozco eso. Eso no es legislativo, no sé”, respondió el diputado ayer.

Según el asesor presidencial, EEUU tomó la decisión de sancionar a Rivas "porque se creen los dueños del mundo".

"No te das cuenta que ellos (EEUU) hacen lo que quieren. No te das cuenta de que estás viviendo en un agujero de mierda, así nos ven ellos", finalizó Arce.

