CONTINÚAN FILAS PARA TRAMITAR CÉDULA NUEVAS

Este lunes, las oficinas de Servicios de Gobierno (SERVIGOB) lució llena de personas en búsqueda del nuevo documento de identificación y muchos de los consultados por 100% Noticias señalaron que dejaron este trámite de última hora debido a la falta de tiempo o de dinero. “Como todo nica, dejamos las cosas para última hora, en mi caso me están pidiendo unos documentos en el cual tengo que actualizar mi cédula”, dijo uno de los consultados. “En el trabajo, muchas empresas a veces no te dan el permiso para hacer esas vueltas y ahorita el seguro me lo está exigiendo que tengo que tener ese documento en regla”, expresó entrevistado. “Ahorita que tenía tiempo y me sentí bien de salud vine, porque la piensa uno venir hacer estas grandes filas”, señaló una señora.Mañana martes la Asamblea Nacional aprobará una reforma para prorrogar hasta abril del año 2019 la vigencia de la cédula de viejo formato, a pesar de esto, centenares de personas realizan filas para realizar el cambio al nuevo formato. Desde el año 2011, la Asamblea Nacional ha venido prorrogando en el tiempo la vigencia de la cédula de viejo formato.

