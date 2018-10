REPORTAN GRAN INCREMENTO DE CASOS DE VARICELA Y CONJUNTIVITIS

El Ministerio de Salud (Minsa), informó sobre un gran incremento de personas afectadas por conjuntivitis viral y varicela en el inicio de este año. El informe epidemiológico del Minsa reporta 205 casos de conjuntivitis viral, para un acumulado de 315 en lo que va del 2018. Un incremento del 65% en relación con el mismo periodo del año pasado. En el caso de la varicela, registró un incremento de 10 veces más en comparación con el mismo periodo del año 2017. “Hay 98 casos confirmados de varicela esta semana, para un incremento de 45 en relación a la semana pasada, cuando se reportaron 43. Acumulado de 151, para un incremento de 10 veces con relación al acumulado del mismo periodo del año pasado. Estamos poniendo atención a la varicela”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.Conjuntivitis viral Entre las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades está: evitar el contagio de la varicela, como no dejar que los niños asistan a la escuela para no transmitirla a otros menores; las embarazadas deben mantenerse a distancia de las personas infectadas y en el caso de que adquiera la enfermedad, acudir a un centro de salud con prontitud. Otra de las indicaciones es administrar acetaminofén al paciente, no pinchar las ampollas y asistir al médico en caso de complicaciones. En el caso de evitar el brote de conjuntivitis, se debe: lavarse las manos constantemente, para no contraer el virus; si la persona ya tiene la enfermedad es recomendable evitar frotarse o tocarse los ojos; usar lentes para evitar el contacto ocular con el polvo y para proteger los ojos del viento. Finalmente es importante que las mujeres eviten compartir su maquillaje, porque el virus puede transmitirse por esta vía. Si la enfermedad persiste, se debe visitar a un especialista.

