MÓNICA LÓPEZ SE SEPARA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO ANTICANAL

3:19 a.m.

La abogada Mónica López informó a través de una carta que no continuará como asesora legal del Movimiento Campesino Anticanal. Según los argumentos de la ambientalista, su decisión se debe a que “una parte del Consejo Campesino ha subordinado al movimiento a sus intereses partidarios y personales, colocándose por encima de los objetivos del movimiento”. López dice en su carta que con “asesorías partidarias, mañosamente han construido una correlación en el Consejo que en nada se corresponde con la realidad viva del movimiento en sus bases y comunidades”. Agrega que “las conductas caudillistas, el secretismo, la no rendición de cuentas, junto al machismo que se exhibe en la pretensión de pisotear los indiscutibles méritos y el liderazgo de doña Francisca, se han juntado el irrespeto del reglamento interno acordado, y a la labor deliberada de apartar a todo liderazgo que no comparta estas perniciosas conductas”. La abogada responsabiliza al “pacto Ortega-Alemán” de confabularse para destruir el movimiento campesino, “llegar al extremo de dar acogida y propagar una agresiva y peligrosa campaña de desprestigio en contra de Doña Francisca y mi persona, operación cuyo único origen y beneficiario es el gobierno Ortega-Murillo y sus aliados”. La carta de su separación del movimiento campesino fue leída por Mónica López en una asamblea con las bases de la organización social, en El Tule, Río San Juan.Esta es la carta de López:

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!