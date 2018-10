RECHAZAN ACUSACIÓN CONTRA DOS PASTORAS

4:14 a.m.

Una jueza en Managua rechazó una acusación por supuesta usurpación de bienes de una iglesia evangélica contra las pastoras Débora Cortez y Azucena Ortiz; y otros miembros de la Junta Directiva de la Iglesia Cristo de Nicaragua. Mientras se desarrollaba la audiencia en las afueras de los juzgados, miembros de la Iglesia protagonizaron un plantón en respaldo a las pastoras. https://twitter.com/100noticiasni/status/953661408088084480 Según los miembros de la Iglesia, las pastoras fueron elegidas a través de una Asamblea General legítima; sin embargo el Presidente de la Iglesia de Cristo de Nicaragua, Otoniel Cortez, las desconoce. “En este caso nosotros elegimos a nuestras pastoras Debora Cortez, Azucena Ortíz y toda una junta directiva que está siendo desconocida por el señor Otoniel Cortez. Nosotros venimos para respaldar a este par de mujeres”, dijo una de las miembros de la Iglesia. 100% Noticias se comunicó con el señor Otoniel Cortez para conocer su versión. “Ciertamente fue elegidas en un periodo de 2 años, pero fueron suspendidas por no acatar las orientaciones de sus superiores. Cerró un preescolar sin autorización, y mi asamblea general y mi junta directiva me han autorizado hacer esto. Estas señoras no quieren entender, ellas solo con gritos entienden”, declaró Cortez. La Iglesia Cristo de Nicaragua está ubicada en el Barrio Nuevo Sur Los Cortezes, en Managua.

