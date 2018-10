GRUPO DE LOS 27 EXIGE RENUNCIA DE ROBERTO RIVAS

El autodenominado “Grupo de los 27”, conformado por opositores ex miembros de partidos políticos y organizaciones civiles, está pidiendo a lo inmediato la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas a quien el gobierno de Estados Unidos sancionó, señalándolo de corrupción y violación de los Derechos Humanos. El grupo de los 27 también pide la renovación total de Poder Electoral y sus estructuras territoriales, por gente proba y pluralista. “Demandamos la renuncia inmediata del actual presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; y que este Consejo y estructuras territoriales sea totalmente renovado con personas probas y plurales”, dijo Fabio Gadea Mantilla, miembro del Grupo de los 27. “Obviamente no vas a encontrar una Contraloría que esté dispuesta a investigar lo que ha venido diciendo el periodismo independiente, lo que está diciendo también estas acusaciones de Global Magnitsky”, expresó Carlos Langrand, parte del Grupo de los 27. Aunque para nadie es un secreto, las sanciones del Gobierno de Estados Unidos sobre Rivas, Wilfredo Navarro afirmó que a este no se le ha procesado ni condenado por ningún delito. “Aquí no se puede acusar a nadie, mientras no se le haya condenado. En el caso de Roberto Rivas se habla mucho, pero nadie ha ido a un juzgado ni mucho menos. Y en Estados Unidos cualquier caso primero tiene que ser llevado a los tribunales, si es condenado entonces se da la persecución”, comentó Navarro, diputado del FSLN. El “Grupo de los 27” responsabilizan a la pareja presidencial por el desmantelamiento de la democracia en el país. El "Grupo de los 27" está conformado por: Ernesto Cardenal, Adolfo Bonilla, Fabio Gadea Mantilla, Gioconda Belli, Carlos Tunnermann Bernheim, José Luis Velásquez Pereira, Frank Lanzas, Enrique Zelaya, Edmundo Jarquín, Gabriel Álvarez Arguello, Sofía Montenegro, Sergio Boffelli Acosta, Cirilo Antonio Otero, Julio Icaza Gallard, Edipcia Dubón, Monique Ninette Blanco Sarria, Roger Arteaga, Enrique Sáenz, Azahalea Solís, Carlos Langrand Hernández, Michele Najlis, Alejandra Castillo, Moisés Julián Castillo Soza, José Antonio Peraza Collado, Octavio Ortega, Ana Margarita Abaunza Sedda y Vidaluz Meneses, esta última falleció en 2016.

