45% DE LA POBLACIÓN CALIFICA DE PÉSIMO EL TRABAJO DE LA OPOSICIÓN

La firma encuestadora M&R Consultores realizó un sondeo de opinión pública a 1 mil 600 personas de todo el país, y los resultados arrojan que el 45.9% de la población califica de pésimo el trabajo de la oposición al gobierno. Algunos políticos de oposición no le dan credibilidad a dicha encuesta que arroja que el 45.9% de la población califica de pésimo el trabajo de los opositores, otros creen férreamente en que la encuesta demuestra la realidad de una oposición atomizada. “La encuesta siempre hemos dicho que hay que analizarla, ver de dónde viene, quién la hace y cómo se ejerce. Cuál es la muestra de población que ellos utilizan”, dijo María Fernanda Flores, diputada del PLC. “No, no le doy ninguna credibilidad, desde hace rato perdió su prestigio”, señaló José Luis Velázquez, miembro del “Grupo de los 27”. “Creo que tiene razón la población, es que aquí no hay oposición”, declaró Byron Jerez, diputado Independiente. El 94% de los encuestados considera que es necesario el diálogo como método para resolver las diferencias políticas. “Consideramos que es importante que se habrá una mesa de diálogo para poder llevar a Nicaragua por el sendero de la democracia y el Estado de Derecho”, expresó Adán Bermúdez, vicepresidente de CXL. Un 80% de los entrevistados avala la gestión del actual gobierno. “Una cosa es la percepción de la gente, de lo que mira en realidad, de lo que concretiza el gobierno para su bienestar y otra lo que piensen otros”, comentó José Antonio Zepeda, diputado del FSLN. “Esa es una valoración que nuestro pueblo viene haciendo de forma reiterada haciendo sobre la gestión de nuestro gobierno”, indicó José Figueroa, diputado del FSLN. Además, un 55.9% de la población simpatiza con el partido de gobierno. *Foto cortesía

