MATRÍCULA ESCOLAR 2018 ALCANZA 90% DE LA META PROYECTADA

Este próximo 5 de febrero arranca el ciclo escolar 2018. Hasta la fecha la matrícula escolar alcanzó el 90% en primaria y secundaria, así lo informó el profesor José Antonio Zepeda, Secretario General de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN).Zepeda explicó que aún falta la matrícula de los alumnos que están reparando clases y aquellos que aún se encuentran en los cortes de café. Además, detalló que para este año está prevista la matrícula de un millón 700 mil alumnos. “De acuerdo a la cifra llevamos el 90% de la matrícula programada para el año 2018, recordemos que tenemos todavía pendientes exámenes de reparación y todavía hay familias que están en temporadas de cosechas, así que creemos que vamos a cumplir la meta que estaban establecida de un millón 700 mil estudiantes, cuidado y un poco más, esto nos va a permitir garantizar que todos los nicaragüenses no tengamos excusa para no estudiar, efectivamente a educación es gratuita”, expresó.En cuanto al incremento de la cifra de matrícula comparado al año 2017, Zepeda refirió que el porcentaje es relativo. Ya que hay diferencia en cantidades de estudiantes que salen, y estudiantes que entran en cada año escolar. “Tenemos estudiantes que se nos van, recordemos que el año pasado se nos bachilleraron 64 mil (estudiantes)”… Vamos a tener alrededor de unos 60 mil estudiantes que aparecen en estadísticas, pero que en la práctica no es así, sino que vamos a tener mayores cantidades de acuerdo a niños que nacieron de hace seis años”, destacó.Finalmente, el secretario acentuó que la matrícula no se cierra, ya que hay una orientación, la cual indica que aunque se tenga período de matrícula, no se dejará de recibir a jóvenes que lleguen con deseos de estudiar.