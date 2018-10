MANDAN A JUICIO A PERIODISTA ROMMEL SÁNCHEZ POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL HACIA MENOR

El periodista Rommel Sánchez fue acusado por el delito de abuso sexual a un menor de edad y enviado a juicio el próximo 26 de marzo. Esta mañana se presentó a los juzgados de Managua junto a su abogada la Dra. Keyla Largaespada. Sánchez explicó que la denuncia en su contra proviene del padre del menor, quien es su vecino, con el cual “nunca ha tenido problemas”, y con quien “nunca ha cruzado palabras”. “Había una denuncia de la cual ni sabía, me presenté, me puse a la orden del juez, que sea el juez quien dictamine. Primeramente Dios mi juez supremo para decidir esta situación. Es una situación penosa, de la cual no le deseo a nadie. Pero si Rommel Sánchez se hace presente es porque está convencido que la justicia va a imperar”, dijo el periodista al salir de sala del juzgado que estuvo cerrada todo el tiempo.Periodista Rommel Sánchez junto a su abogada la Dra. Keyla Largaespada. El juez le impuso al periodista la medida cautelar de prisión preventiva domiciliar, con presentación periódica ante las autoridades. “Es una acusación de la cual prefiero no hablar. Solo pido respeto principalmente para mis hijas, a mi esposa y respeto hacia mí porque dicen que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, señaló el acusado. “Yo soy abogado también, como conocedor del Derecho, estoy consciente del tipo de delito que es, estoy consciente de las repercusiones que puede traer eso. Yo no voy a arruinar mi vida profesional, ni mi experiencia, ni mis capacitaciones por algo que realmente nunca ha ocurrido. Pido a Dios que ilumine y le de paz a esta persona”, agregó Sánchez. Tanto el comunicador como la abogada no quisieron dar más detalles del caso. Se conoció que el padre de la supuesta víctima salió por la puerta interna de los juzgados por estar en calidad de víctima. Este habría puesto la denuncia contra Sánchez hace un año en el Distrito V de la Policía. El supuesto abuso se dio cuando el menor llegó a la vivienda de Rommel a prestarle dinero porque le acababan de robar, el periodista aceptó y le entregó 200 córdobas al mismo tiempo que tocó sus testículos, y le dijo que le daría otros 200 córdobas si se los tocaba otra vez.

