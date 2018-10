MARÍA FERNANDA: “WILFREDO ES MISÓGINO”

Como un hombre que profesa su odio hacia las mujeres describió la diputada María Fernanda Flores a su ex correligionario Wilfredo Navarro, quien la ha emprendido contra ella. Para María Fernanda Flores, Navarro la odia por su condición de mujer. El legislador ha enfilado sus cañones en contra de la diputada a quien señal de corrupta. “(Soy) víctima de un odio hacia la mujer impresionante y que espero en Dios que este odio impresionante contra mi persona no se genere en violencia, porque es penado por la Ley 779”, declaró Flores. “No, yo tengo ningún odio contra la señora esta, lo que pasa es que yo jamás me he referido por su nombre con ella, yo lo que he denunciado es un caso de corrupción y tengo que decir que la corrupción no tiene sexo, no tiene ideología, no tiene partido, y lo cometen igual hombres y mujeres. Sería muy fácil acusar al juez, a las testigos o a las personas que declaren en un juicio donde una mujer está acusada de corrupción ¿eso es misoginia? No, es la persecución de un delito”, aclaró Navarro.El ex presidente Arnoldo Alemán llamó a Wilfredo a portarse como un caballero y no atacar a una dama. “Es falta de caballerosidad, una persona educada no le falta el respeto a nadie, muchos menos a una dama. Él (Wilfredo) me conoce perfectamente fue mi Ministro por 5 años, gozó de mi amistad y de mi consideración así que no tengo por qué de hablarle de más de lo que ya tenemos, de la relación que tuvimos”, expresó Alemán. Al expresidente también le preguntamos sobre el polémico anillo de 100 mil dólares de María Fernanda que supuestamente fue comprado con fondos del erario público durante el gobierno de éste, y que Navarro lo hizo público en una acalorada discusión con la diputada en la Asamblea Nacional. “Yo te voy a dar un refrán ‘a la basura un escobazo y a lo loco poco caso’, así que no le hagás caso”, dijo.

