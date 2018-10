TEMPORADA ESCOLAR INCREMENTARÁ EN UN 6% LA VENTA DE PAN

Según datos de la Cámara Nicaragüense del pan, el ingreso de los alumnos al año escolar 2018, incrementará un 6% las ventas del pan, ya que los niños y jóvenes acostumbran comer este producto durante el recreo.Por su parte, Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del Pan, hizo un llamado a los directores de los diferentes colegios del país, a no permitir la venta de chiverías y golosinas en los colegios ya que estos no nutren el cuerpo. En cuanto a las alzas del huevo y el queso, Estrada manifestó que como industria no se prestarán al juego de los especuladores y que por lo tanto no comprarán más estos productos, mientras tanto buscarán otras materias primas para la elaboración del pan y reposterías.“No les vamos a dar gusto a los especuladores, no nos van a doblar el brazo”, finalizó Estrada.Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del Pan.