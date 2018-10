EXIGEN CAMBIOS DE MAGISTRADOS ELECTORALES

Ante la posible renuncia de Roberto Rivas como Magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de Mayra Salinas como nueva presidenta de este Poder del Estado, opositores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de Ciudadanos por la libertad (CxL), coinciden en que es necesario un cambio total de los 10 magistrados de esta institución.La diputada María Fernanda Flores, espera que el gobierno impulse una reforma a la ley electoral que permita la depuración del organismo electoral. “Esto pasa por cambiar a todos los magistrados y empleados del CSE”, explicó Flores.María Fernanda Flores - Diputada del PLC/Archivo. Por su parte, Adán Bermúdez, vicepresidente de CXL, manifestó que es necesario un cambio de sistema electoral para crear una institución creíble y con magistrados neutrales. Además, propone la creación de un Instituto de Cedulación.Adán Bermúdez - Vicepresidente de CXL/Archivo.Al respecto, el Ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, aconsejó a Roberto Rivas a probar su inocencia ante la justicia. “Hay un principio universal, todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario”, señaló el ex mandatario.Arnoldo Alemán - Ex presidente de Nicaragua/Archivo.