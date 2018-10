COMERCIANTES: INCENDIO EN EL MERCADO ORIENTAL NUNCA SE ESCLARECIÓ

Luego del incendio en el Mercado Oriental registrado el pasado 27 de diciembre que quemó 373 tramos, los comerciantes señalaron que es extraño que aún no se haya encontrado al culpable de las conexiones ilegales que causó el siniestro.Se presume que el hecho fue provocado por un cortocircuito. Esta información se originó luego de que, en los tramos aledaños, se encontraran envases con gas. Por su parte, Augusto Rivera, gerente general de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema), dijo que no sabía nada al respecto. “No sé nada de eso. Ahorita estamos ubicando a la gente. Pregúntale a los comerciantes que dicen que fue provocado y que te muestren las pruebas, porque nosotros no la tenemos”, dijo Rivera.Con el incendio ocurrido en el pasado 14 de mayo del 2017 que calcinó 208 tramos, detuvieron al vigilante Moisés Lazo y tras ser procesado fue condenado a 7 años de prisión por aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, y por provocar el incendio en el mercado Oriental. Los comerciantes afectados alegan que en este caso, no hay ninguna persona detenida, ni mucho menos procesada. Con información de La Prensa.