31, Enero, 2018 31, Enero, 2018 11:35 a.m. 11:35 a.m.

ROSA MARINA ZELAYA: NUEVO PRESIDENTE DEL CSE “DEBE SER APARTIDARIO”

Luego la supuesta separación del cargo de Roberto Rivas Reyes, quien en diciembre del 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, para la expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) Rosa Marina Zelaya, se debe aprovechar esta oportunidad para que el nuevo dirigente de este poder el Estado no sea de ningún partido político. “Lo importante es buscar la idoneidad de la persona, que no provenga de un partido político, cualquiera que sea, debe ser apartidario, en el sentido de no tener cargos importantes o relevantes porque eso ya genera una lealtad para el partido político del cual proviene”, dijo Zelaya. Por otro lado, recalcó que lo más importante es que la persona que se elija, en primer lugar y según la ley, debe ser elegido entre los mismos magistrados. “Si lo que queremos es profesionalizar al consejo, pensemos en personas que quieran a Nicaragua con vocación democrática”, finalizó. 100% Noticias supo que se han despedido a más de 65 empleados “fantasmas” en la primera revisión que se hizo sobre la administración de Rivas quien fue electo magistrado en el poder electoral en 1995 y tiene 18 años de ser presidente en dicho poder del Estado. Se estima que en esta semana se haría pública la renuncia oficial del magistrado Rivas Reyes. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!