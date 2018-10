COSEP LE DA LARGAS AL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), no presentó su propuesta de incremento salarial en la mesa de discusión que se esperaba para este jueves.“Nosotros no estamos aquí en una carrera contra el reloj, sí estamos interesados en el acuerdo tripartito, pero respetamos la dinámica de cada organización y nosotros también pedimos que se respete la dinámica en la forma que nosotros tomamos nuestras decisiones”, dijo Freddy Blandón, asesor legal del COSEP. Otros sectores que participan en la negociación del salario mínimo se mostraron molestos, pues se tenía previsto que en esta cuarta reunión la empresa privada diera su propuesta, pues son los únicos que no han dado una cifra. “Nosotros ya hicimos una propuesta, es el 12%, como FNT MUSIN ahí está nuestra propuesta y esperamos que los señores del COSEP no le den largas. Es el único y sector y es el más grande, deberían dar el ejemplo porque ya lo hizo la micro, la mediana, se ha hecho por parte del movimiento sindical y los empresarios, bien gracias”, expresó Luis Barbosa, representante de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST).“Nos preocupa porque el COSEP se había comprometido a traer su propuesta en esta (mesa de diálogo) sigue en estudio. Yo les decía que si sigue en estudio, en Kínder o si ya iban llegando a secundaria, porque definitivamente es una cosa que ya están dadas las cifras por el Banco Central, solo es agarrarlas y compaginarlas y saber cómo anda la economía del país, cómo anda la inflación, cómo anda todo. Yo creo que le están dando largas al asunto”, señaló José Espinoza Navas de la Confederación Unitaria Sindical (CUS). El COSEP tiene hasta el primero de marzo para presentar una propuesta para el incremento del salario mínimo.

