GOBIERNO: “GRAN DERROTA PARA COSTA RICA Y SUS PRETENSIONES”

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se complace en anunciar que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha rechazado el 95% de las peticiones de Costa Rica por compensación de Nicaragua por ciertas actividades que la Corte determinó anteriormente que Nicaragua había llevado a cabo en territorio costarricense cerca de la desembocadura del Río San Juan de Nicaragua. La Sentencia de la Corte se emitió hoy, a las 10:00 a.m. en La Haya (3:00 a.m. en Managua).

Costa Rica presentó al Tribunal un reclamo extremadamente inflado por supuestos daños ambientales y costos de reparación incurridos cuando Nicaragua en 2010 y 2013 limpió los pequeños caños que conectan el río con la laguna de Harbor Head para facilitar la navegación. En una Sentencia emitida en diciembre de 2015, la Corte dictaminó que la laguna Harbor Head pertenecía a Nicaragua, y que Nicaragua tenía el derecho soberano de dragar el río para fines de navegación, pero que los caños que conectaban el río y la laguna pasaban por territorio costarricense.

Costa Rica luego reclamó una compensación de Nicaragua de US $ 7.2 millones. Nicaragua objetó fuertemente y calculó que el daño causado por sus actividades no excedía los US $ 200,000. Sin embargo, en un ejercicio de buena vecindad, el Presidente de Nicaragua ofreció públicamente llegar a un acuerdo amistoso. Pero Costa Rica no respondió. El monto de la indemnización quedaba entonces a la decisión del Tribunal.

En una opinión muy cuidadosa y seria, la Corte analizó todos los elementos del reclamo de Costa Rica por US $ 7.2 millones, y rechazó la gran mayoría de ellos, otorgando a Costa Rica solo US $ 358,000 (aproximadamente 5% del monto reclamado por Costa Rica) más intereses de US $ 20,000. El fallo, que fue aprobado por una votación de 15 a 1 (con el único voto disidente del juez ad hoc de Costa Rica), representó una gran derrota para Costa Rica y sus pretensiones, y una reivindicación de la posición de Nicaragua.

*Foto: CCC Jairo Cajina

