EDÉN PASTORA: “HASTA YO PODRÍA PAGAR A COSTA RICA”

El Comandante Edén Pastora quien es el artífice del dragado al Río San Juan, expresó que la indemnización de 378,890 dólares que el Tribunal de La Haya resolvió que Nicaragua pague a Costa Rica por daños ambientales ocasionados en Isla Portillos hasta él los podría pagar, aunque dice que no existe ningún daño ambiental, por lo cual nuestro país no tiene por qué pagar ni un centavo al vecino del sur. “Aquí no tenía por qué intervenir la Corte Suprema de La Haya porque esto ya era un caso juzgado, tanto el gobierno de Nicaragua como Costa Rica se habían puesto de acuerdo en nombrar un juez (Grover) Cleveland, presidente de Estados Unidos y ese dio un fallo, dio un fallo lo mismo que los acuerdos Cañas-Jerez, la frontera con Costa Rica y Nicaragua, lo dice la Constitución de Costa Rica en su artículo 5... Pero se aceptó que fuera a La Haya, y La Haya ahora dice que lo que pedía Costa Rica era un exceso, estaba claro, algo más de 300 y pico mil de dólares que tenemos que pagar como indemnización a Costa Rica, no tenemos por qué pagarlo porque no hay ningún daño ambiental, el daño ambiental lo hizo la trocha que hizo doña Laura (Chinchilla), todo está correcto. Y me acusan de haber abierto un caño. El gobierno de Nicaragua me mandó a limpiar el Río San Juan, porque si el Río San Juan no se hubiera limpiado, se pierde el Río San Juan, se pierde la soberanía… A mí no me mandaron a abrir un caño, me mandaron a limpiar un caño, entonces todas estas cosas se desconocen, no fue bien planteado el caso en La Haya y La Haya ahora falla que tenemos que indemnizar a Costa Rica con 370 mil dólares, bueno eso hasta yo pudiera pagarlo, aunque le corresponde pagarlo al gobierno de Nicaragua”, expresó Pastora.“Es un triunfo de Nicaragua sobre le exceso que pedía Costa Rica y en esto se va a pronunciar debidamente el gobierno de Nicaragua, yo estoy hablando a título personal, como un nicaragüense más… Desde mi punto de vista muy personal, no tenemos por qué pagar ni un centavo, porque no hemos hecho ningún daño ambiental”, reiteró. Pastora, a quien el Gobierno designó como responsable del dragado, dijo que él no tiene nada que ver en eso y que por ignorancia lo responsabilizan a él. “Eso es fruto de la ignorancia, la ignorancia es atrevida, no soy yo el que limpié eso fue el gobierno de Nicaragua el que mandó a Edén a limpiarlo. Hay quienes quieren hacer daño, uno no es monedita de oro, no le cae bien a todos y entonces hablan de Edén, pero Edén no tiene nada que ver en eso”, comentó el Comandante Cero. La Corte Internacional de Justicia determinó que Nicaragua debe pagar solo $378.890 dólares a Costa Rica, de los 6,7 millones de dólares que pedía, lo que representa un 5% de lo que pretendía el vecino del sur.

