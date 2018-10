MAURICIO HERDOCIA: FALLO DE LA CIJ FUE SALOMÓNICO

El experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, se pronunció esta mañana, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) diera este viernes su fallo sobre los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Costa Rica. Las declaraciones del Dr. Herdocia fueron publicadas en la cuenta oficial de twitter de Fundación Violeta. En las primeras declaraciones, realiza la pregunta: “¿Cuánto debía pagar Nicaragua a Costa Rica por la incursión en la zona este de la laguna Harbour Head?”.Luego, Herdocia señala que “Costa Rica estaba pidiendo 6.7 millones de dólares” y que la CIJ dictaminó que “esa cifra era demasiado elevada y la ha reducido de manera sustancial y drástica aproximadamente 380 o 390 mil de dólares, en ese sentido eso es una importante victoria para Nicaragua, ya que ha logrado una minimización de esa pretensión costarricense” En este caso Nicaragua está obligada a pagar antes del 2 de abril y para Herdocia “lo ideal habría sido que no tuviera que pagar ningún tipo de indemnización y realmente se podría haber evitado, pero las cosas son así y Nicaragua debe pagar esa indemnización. Se ha hecho un gran esfuerzo para que la corte haya reducido la indemnización a este monto”, destacó. Por otro lado, Herdocia dijo que el monto a pagar a Costa Rica, es mucho menor en comparación a lo que “puede costar el juicio mismo de indemnización para cada uno de los estados, es decir, que pagaron más los estados en llevar el juicio de indemnización de lo que constituye el monto”.En cuanto a la delimitación del mar Caribe, el experto detalló que “estaba pendiente y ahí Nicaragua puso sus posiciones alrededor de hacer valer el tratado Fernández Facio y también el punto de inicio de la delimitación marítima”. Por otro lado, indicó que la corte no tomo en el caso de el Caribe, ni la posición de Costa Rica, ni la posición de Nicaragua. “La corte optó por una salida muchísimo más salomónica que no recoge ni la pretensión máxima de Costa Rica, ni la pretensión máxima de Nicaragua. Hizo su propio trabajo en función de delimitación marítima en el mar Caribe, dejando básicamente una línea propia sin reñirse por las posiciones de las partes, tratando de establecer una postura intermedia”. AñadióEn el caso del pacifico, el Dr. Herdocia dijo que básicamente la corte hizo lo mismo que en el Caribe. “No acogió ni la línea costarricense, ni la nicaragüense. La línea costarricense como se recordará daba un impacto desproporcionado a ciertos accidentes geográficos en la costa, la corte como se preveía redujo el efecto de estos accidentes”, describióFinalmente, Herdocia concluyó indicando que la delimitación marítima tanto en el caribe como en el pacífico por parte de la corte, ha sido impuesta alejada de los parámetros mantenidos tanto por Costa Rica como por Nicaragua. “Es decir, se ha dado una solución salomónica aún cuando algunas de las posiciones fundamentales de Nicaragua y de Costa rica no fueron acogidas”, refirió.