EXPERTOS: “FUE MÁS CARO EL JUICIO DE LA HAYA QUE LA INDEMNIZACIÓN”

10:23 a.m.

Expertos en Derecho Internacional opinaron que fue más caro el juicio que el fallo, refiriéndose a la sentencia que este viernes dictó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya, sobre la indemnización que Costa Rica exigía a Nicaragua por daños ocasionados en los humedales en isla Portillo. La Haya determinó que Nicaragua debe pagar un total de 378, 890 dólares, y no los 6.7 millones que Costa Rica exigía. “Es irónico el hecho de que esta suma ni siquiera alcanza a cubrir los gastos efectuados por cada uno de los países en La Haya, es decir cada uno de los países pagó más la memoria, contra memoria, réplica, dúplica, reuniones, viajes, que el monto que la corte ha asignado. Y posiblemente una sola sesión de la Corte Internacional de Justicia de toda una mañana cuesta esta cifra. Costa Rica se hubiera ahorrado una gran cantidad de dinero y lo mismo Nicaragua, porque invertimos más en el juicio”, dijo Mauricio Herdocia, Experto en Derecho Internacional.“Me parece que ambos países han trivializado la corte, una corte que cuesta por día 300 mil, o 400 mil, o medio millón de dólares, ponerla a juzgar para que saquen una adjudicación de 300 mil dólares, me parece que es una barbaridad por parte de los dos países que la están llevando a hacer eso”, expresó Norman Caldera, Ex canciller de la República de Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua tiene hasta el 2 de abril para pagar la indemnización a Costa Rica.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!