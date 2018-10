UNAM: “DEBEMOS SER CONSULTADOS”

El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, dijo que espera que la Asamblea Nacional los invite a la consulta sobre el paquete de reformas energéticas que reducen gradualmente el subsidio tarifario. La iniciativa que establece reformas a la Ley del Adulto Mayor y a la Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas, establece que los jubilados que consuman más de 150 kilowatts hora mes se les reducirá gradualmente el subsidio empezando por un 45% hasta un 25% en 2022.La Iniciativa de reforma establece que a los jubilados que consuman más de 150 kilowatts hora mes recibirán un subsidio tarifario de un 45% en 2018, un 40% en 2019, un 35% en 2020, 2021 un 30% y a partir del año 2022 se le aplicara un 25%. “Creemos que como adultos mayores, debemos de ser convocados por la Asamblea Nacional para dar nuestra opinión y manifestar nuestro desacuerdo con aquellas cosas que encontremos que no nos van a beneficiar… Se demanda que no se nos afecte”, declaró Porfirio García, presidente de la UNAM. El sector de los panificadores considera que la reducción del subsidio energético beneficiara a la industria. “Acuérdese que si nosotros estamos pagando por los que no pagan, nosotros eso se lo cargamos al consumidor entonces yo como industria, definitivamente yo aplaudo esto, porque a lo mejor voy a pagar menos, porque la recaudación va ser más y nosotros no encareceremos lo que producimos”, señaló Juan Pablo Estrada, presidente cámara del panLas consultas a la reforma energética iniciarán la próxima semana. La modificación será dictaminada en conjunto por las comisiones de infraestructura y economía.