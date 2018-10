DEMANDAN ACLARACIÓN SOBRE HARBOUR HEAD

El ambientalista Kamilo Lara y el experto en derecho internacional Manuel Madriz, externaron este lunes su preocupación por el futuro del humedal en el territorio del Harbour Head en el Rio San Juan, en razón que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no dejó claro sobre el manejo que harán ambos países sobre la zona.Uno de los temores radica, por ejemplo, en que a Costa Rica se le ocurra cerrar el acceso del agua preveniente de Rio San Juan y que el humedal se convierta en una “península”. “Dado de que Costa Rica, si nos cierra el acceso a este humedal y quisiera convertir una península esto podría desecar nuestro Harbour Head”, señaló Lara. “Por ejemplo de aquí a unos 20 gobiernos diga alguien: “voy a hacer una península ahí”, no es península, es un humedal, entonces la relación del agua, tierra, las comunicaciones de la arena con las corrientes del rio San Juan, porque por ahí pasan”, destacó Madriz.Otros expertos también recomiendan al gobierno de Nicaragua solicitar un recurso de aclaración ante la CIJ, para que se determine cómo el país va a ejercer soberanía sobre Harbour Head. “Nicaragua no puede disfrutar, del derecho que tiene en ese humedal, quizás en ancas de ese recurso de aclaración que pida Nicaragua, la corte pueda determinar y eso no sería cambiar la sentencia que Nicaragua tenga una especie de servidumbre de paso para poder acceder a la laguna de Harbour Head”, dijo Norman Miranda, experto en Derecho Internacional. Por su parte, el Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto.