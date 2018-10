VIDAURRE DEFIENDE HONOR DEL ABUELO DEL PRESIDENTE ORTEGA

Un reportaje publicado por el diario La Prensa en el segmento “Domingo” titulado “La Estirpe de los Ortega Saavedra” relata que el abuelo del presidente Daniel Ortega, Marcos Ortega, se adueñó de unas propiedades de quien fuera su jefe Agustín Chamorro, un acaudalado de la época que habitaba en Granada. No obstante, el político y abogado Noel Vidaurre salió en defensa del honor del abuelo del presidente. Vidaurre aseguró que un nieto de Agustín Chamorro, negó que Marcos Ortega le haya robado algo a su abuelo y más bien dijo que fue una persona de honor. En el reportaje se relata que personas solicitaron el anonimato al periódico, y contaron que cuando Chamorro tuvo problemas con la renta pasó algunas propiedades a su empleado Marcos y que cuando su jefe le pidió le devolviera las casas, este le dijo que con la condición de quedarse el con algunas. “El nieto me dijo que no era cierto, que no es cierto que puso a nombre del señor Ortega y que el señor Ortega nunca le robó nada, que el señor Ortega era una persona honorable, muy conocida en Granada, y que no es cierto que le haya robado a nadie”, declaró Vidaurre, quien es político opositor. 100% Noticias se comunicó con el periodista Eduardo Cruz autor del reportaje y este nos dijo que sus fuentes son la gente del lugar, pero señaló que si la parte afectada hace la debida aclaración el diario lo publicará. “Uno entrevista a la gente y la gente es la que cuenta esas cosas, pues si mandan una aclaración, el periódico tiene su procedimiento”, dijo Cruz.

