BOSCO MATAMOROS CONFIRMA LLEGADA DEL JEFE DE GABINETE DE EE.UU

10:15 a.m.

Lee también: PRESIDENTE ORTEGA SE REUNIRÍA CON REPRESENTANTES DEL SENADO QUE VISITARÁN NICARAGUA

Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua confirmó a 100% Noticias que viene a nuestro país, el jefe de gabinete del comité de relaciones exteriores de Estados Unidos. “Tengo entendido que viene el jefe de gabinete, del comité de relaciones exteriores. Es una persona de muchísima capacidad intelectual, de credibilidad política”, dijo Matamoros durante el programa 100% Entrevistas.Este lunes se supo que representante de comités del senado de Estados Unidos conocidos como los staffer, vienen a Nicaragua para hablar no solo con opositores, sino con el sector privado y gobierno, así lo confirmó también la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu. Matamoros dijo que el objetivo de la visita a Nicaragua de los staffer del Senado es la necesidad de que hallan elecciones transparentes en Nicaragua, así como la separación de los Poderes.“La reunión es muy significativa, desde que inicio el debate del congreso norteamericano sobre la Nica Act y la Magnitsky Act. El senado de los Estados Unidos tienen diferentes criterios con la urgencia de aprobar la Nica Act, para dar respuestas creíbles y confiables para lograr el objetivo que se necesita en este país”, dijo Matamoros. “Ojalá que el gobierno del presidente Ortega se comprometa a pasos concretos, a las exigencias de los nicaragüenses”, agregó el ex diplomático.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!